Başkan Çelik deprem çalışmaları hakkında meclisi bilgilendirdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, düzenlenen olağan üstü toplantıda belediye olarak gerek Manisa’da gerekse de deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi. Ayrıca toplantıda Başkan Çelik’e 2023 yılında belediyeye alımı planlanan yeni araçların tek seferde alınabilmesi için borçlanma yetkisi verdi.

Şehzadeler Belediye Meclisi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında olağanüstü toplandı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşı’nın okunduğu mecliste, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de Kuran-Kerim okundu.

Başkan Çelik, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Depremin hemen akabinde araç ve personelini deprem bölgesine gönderen ve depremzedeler için seferber olan Şehzadeler Belediyesi’nin bölgede yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Depremin ilk anlarından itibaren AFAD ile irtibata geçerek, tüm imkan ve güçleriyle deprem bölgesinde göreve hazır olduklarını söylediklerini aktaran Başkan Çelik, "Gelen talepler doğrultusunda Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki çalışmalara destek vermek üzere araç ve personelimizi bölgeye gönderdik. Kamyon, iş makinesiı, tanker ve diğer araçlarımızdan oluşan 33 aracımızı bölgeye görevlendirdik. 70 personelimiz de yine aynı şekilde çalışmalara destek olmak üzere gönderildi. Bir süre bölgede mesai yapan arkadaşlarımız dönüyor, onların yerine diğer arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Kepçe, büyük yükleyici, ekskavatör, kamyon gibi iş makinelerimiz ve personelimizin bir kısmı, Kahramanmaraş’taki enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. 13 tonluk su tankerimiz Adıyaman’da içme suyu ile ilgili çalışmalara destek vermek üzere bölgede. Adıyaman merkezde Eğriçay Parkı Atletizim Pisti mevkiinde beş bin kişi kapasiteli bir mobil aşevi kurduk. Aşevimizde günde iki öğün sıcak çorba ve yemek ikramlarımızı depremzede vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Mobil aşevimizde çıkan çorba ve yemek ikramlarımız araçlarımız ve personelimizle aynı zamanda kentin diğer bölgelerine de götürülerek, depremzedelere ulaştırılıyor. Araç ve personelimiz gıda ve diğer yardımların kent içi dağıtım çalışmalarına da destek veriyor. AFAD ile koordineli olarak bölgeden gelen talepler doğrultusunda belediyemize ait 5 kişilik seyyar bir konteyner tuvalet Adıyaman’a gönderildi. Aynı şekilde hayırsever bir iş insanımızın desteğiyle temin edilen bir ev tipi konteyner de bölgeye götürüldü. Konteyner tuvalet ve evin kurulumu için tesisatçı arkadaşımız da ekipman ile bölgeye gitti. Gıda, su, ekmek gibi ihtiyaçların yanı sıra Adıyaman’da kurulan çadır kentteki çocuklar için belediyemizin temin ettiği yeter sayıdaki oyuncak da bölgeye gönderildi. Diğer kurum ve kuruluşların deprem bölgesine giderek çalışmalara destek verecek ekip ve personelleri için de, belediyemiz araçlarıyla ulaşım desteği sağlıyoruz. Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşlarımızın yaptığı yardımların taşınması, tasnifi ve bölgeye gönderilmesi için yürütülen çalışmalarda da 22 aracımız ve 100’ün üzerinde personelimiz görev yapıyor. Valiliğimizin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar kapsamında 109. tırımız bölgeye gönderildi. Kızılay Manisa Şube Başkanlığı iş birliğiyle yürüttüğümüz bir diğer çalışma kapsamında da hayırseverlerimizden temin ettiğimiz karkas etlerin ilk gün 600 kilosu doğranıp kuşbaşı olarak hazırlandıktan sonra 2 deepfreze ile birlikte mobil aşevimizde kullanılmak üzere Adıyaman’a gönderildi. Temin edilen etlerimiz sonraki günler içinse Şehzadeler Aşevi’nde kavurma haline getirildikten sonra Adıyaman’a ve deprem bölgesindeki diğer aşevlerine gönderiliyor. Deprem bölgesinden Manisa’ya gelen depremzede ailelerimizin ihtiyaçları için de seferber durumdayız. Bu kapsamda ilçemize gelen ailelerin ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. AK Parti Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur tarafından yaptırılan 79 adet seyyar tuvalet de belediyemizin imkanlarıyla deprem bölgesine gönderildi" dedi.

Olağanüstü meclis toplantısının nedeni hakkında meclis üyelerine bilgi vererek sözlerini sürdüren Başkan Çelik "Daha önce meclisimizden oybirliği ile kabul ettiğimiz bu yıl içerisinde almayı planladığımız araçlarımız vardı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi iki üç ayda bir peyderpey alıyorduk. Fakat büyük bir felaketle karşılaştık. İş makinesi parkımızın büyük bir kısmı deprem bölgesinde. Burada devam eden çalışmaları aksatmamak ya da bölgede oluşacak yeni ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek için almayı planladığımız araçları tek seferde alalım istedik. Alacağımız araçlar içerisinde 1 tane paletli ekskavatör, 1 tane yataklı çekici ve lowbet taşıyıcı, 2 tane tek kabin kamyon ve köşeli damper kasa, 1 tane çöp kamyonu, 1 otobüs, 1 yakıt tankeri, , 3 van ford courise, 1 tane 24 metreküp havuz dorse kasa yer alıyor" dedi.

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Şehzadeler Belediye Meclisi, yeni araçların alınabilmesi için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e borçlanma yetkisi verdi.