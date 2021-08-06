Başkan Çelik, AK Partili Baybatur’la taş ocağı yatırımlarını görüştü

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Sancaklıuzunçınar, Sancaklıçeşmebaşı ve Sancaklıkayadibi mahallelerinin muhtarlarıyla birlikte AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur’u ziyaret ederek, Sancaklıkayadibi ve Sancaklıuzunçınar mahallelerine yapılacak olan taş ocağının bölgede yaratacağı mağduriyetleri aktardı, bu konuda hazırlanan dosyayı sundu.

Sancaklıkayadibi ve Sancaklıuzunçınar mahallelerine bir taş ocağı kurulması için yapılan çalışmalar bölgede bulunan Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Sancaklıuzunçınar, Sancaklıçeşmebaşı ve Sancaklıkayadibi mahallelerinin muhtarlarını endişelendirdi. Mahalle muhtarları Servet Coşkuner, Kadir Dalgın, Mustafa Kaya, Mustafa Durmaz ve Arif Kurtoğlu Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur’u ziyaret ederek endişelerini dile getirdi, yatırımın başka bölgeye kaydırılmasını talep etti.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Çelik “Sancaklıkayadibi ve Sancaklıuzunçınar mahallelerine bir taş ocağı kurulması planlanıyor. Bununla ilgili ÇED raporu çalışmaları devam ediyor. Biz muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte süreci takip ediyoruz, fikir alışverişi içerisindeyiz. Bu bölge kuzey yarımkürede kirazın ilk olarak üretildiği bir bölge. Binlerce dönüm kiraz bahçesi var. Kiraz çok narin bir meyve olduğu için tozdan oldukça etkileniyor. Konuyla ilgili dosyalarımızı hazırladık. Kaymakamlığımız ile konuyla ilgili görüşmeler yapıldı. Vali bey ile de toplantı yapılacak. Biz hazırladığımız dosyaları milletvekillerimize gönderdik. Bugün de istedik ki vatandaşlarımızın temsilcisi muhtarlarımız ile birlikte konuyu milletvekilimize yüz yüze anlatalım ve hazırladığımız dosyayı takdim edelim. Ben her konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyet gösteren, bize zaman ayıran değerli milletvekillerimize halkımız adına çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bölgenin hassasiyetleri dikkate alınarak, oluşacak mağduriyetleri önlemek adına proje başka bir yere kaydırılacaktır. Biz yatırımların karşısında değiliz. Bir şeyi ihya ederken mağduriyetler oluşturmamak, özellikle de göz bebeğimiz tarıma zarar vermemek gerekir. Bu bölgede üretilen kirazın büyük bir çoğunluğu ihraç ediliyor. Ülkemiz ve ilçemiz ekonomisine katkısı var. Dolayısı ile bu noktada bir planlama yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Taş ocağının yapılması düşünülen bölgede yer alan mahallelerin muhtarları da bölgede meyveciliğin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, yapılacak taş ocağının bu konuda büyük mağduriyetlere sebep olacağını ifade etti.

Başkan Çelik tarafından konu kendisine aksettirildiğinde hemen harekete geçtiğini kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, “Bölge kuzey yarım kürede kirazın ilk olarak üretildiği bir bölge. Kiraz üretiminin şehir ve ülke ekonomisine katkısını biliyoruz. Bölgemiz meyvecilik açısından önemli bir yere sahip. Orada yaşayan insanların yapılan ve yapılacak yatırımlara karşı olan insanlar olmadıklarını biz biliyoruz. Bir yatırım yapılırken geniş çaplı mağduriyetler oluşacaksa buna biz de mesafeli yaklaşırız. Muhtarlarımız Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ile de bir toplantı yapacaklar. Biz siyasi iktidar temsilcilerinin önceliği o bölgedeki vatandaşlarımızın menfaatidir. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Vatandaşlarımızın lehine bir karar çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.