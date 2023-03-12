Başkan Çelik, Adıyaman’dan depremzedelerin dua ve teşekkürlerini iletti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Adıyaman Eğriçay Parkı Çadır Kenti’nde bir aydır depremzedelere sıcak yemek ikramında bulunan Şehzadeler Belediyesinin aşevinde incelemelerde bulunarak, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında seferberlik ilan ederek depremzedeler için harekete geçen Şehzadeler Belediyesi, Adıyaman Eğriçay Parkı Çadır Kenti’nde kurduğu aşevi ile depremzedelere sıcak yemek ikramında bulunmaya devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve depremzedeler ile bir araya geldi.

Beş bin kişiye sabah ve akşamları verilen kahvaltı ve yemek hizmetini yerinde inceleyen ve çalışmaları bölgedeki görevli personeliyle birlikte planlayan Başkan Çelik, kazanların başına da geçerek depremzedelere sıcak yemek ikramında bulundu. Başkan Çelik, onlarla gönül köprüleri kurarak, yaşanan acılara ortak oldu.

Yaklaşık bir aydır Şehzadeler Belediyesinin Adıyaman Eğriçay Parkı Çadır Kenti’nde sıcak yemek hizmetinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Çelik, "Yaraların sarılmasına katkıda bulunmak için mesai arkadaşlarımızla, aşçılarımızla birlikte çaba ve gayret sarf ediyoruz. Sabahları burada kahvaltı ya da çorba ikramımız, akşamları da sıcak yemek ikramımız oluyor. Yaklaşık beş bin kişiye bu ikramlarımızı veriyoruz. Adıyaman’da ilk sıcak yemek hizmetini veren belediyelerden biri biziz. Allaha çok şükür ki bin 200 kilometre öteden kardeşlerimizin yarasını sarabilmek, yaralarına merhem olabilmek, birlikteliğimizi ortaya koyabilmek için kalkıp geldik. Buradaki yemeklerimizden istifade eden vatandaşlarımızın çok teşekkürleri var, bolca duaları var. Tüm Şehzadeler halkına ve Manisalılara bunu iletmek istiyorum. Bir taraftan Adıyaman’dayız, bir taraftan Kahramanmaraş’tayız. Bir taraftan da Şehzadelerimize gelen depremzede vatandaşlarımıza ev sahipliği yapabilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak depremin ilk saatlerinden itibaren adeta bir seferberlik ilan ettik ve bu seferberlik ruhu ile bir kişinin daha acısını azaltabilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Allah bir daha milletimize böyle büyük acılar yaşatmasın diyor, Adıyaman’dan Şehzadelere selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.