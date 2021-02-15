Başkan Bilgin siyasi parti temsilcileriyle buluştu

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı’da Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti teşkilatı ile "Birlik, Beraberlik ve Dayanışma" toplantısında bir araya geldi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde CHP ve İYİ Parti teşkilatı ile "Birlik, Beraberlik ve Dayanışma" toplantısında buluştu. Toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye’nin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini savundu.

Bakırlıoğlu’nun ardından konuşan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Saruhanlımıza şunu yürekten ifade etmek istiyorum; ’Emanetiniz emin ellerde’ İhale yapıyoruz şikayet ediyorlar. Satın alıyoruz şikayet ediyorlar. Kiraya veriyoruz şikayet ediyorlar. Personel alıyorum şikayet ediyorlar. Saruhanlı halkı bizi niye seçti. Biz, birilerinin güdümünde bu yeri yönetmek zorunda mıyız ? İktidar gücüyle şuursuzca üzerimize geliyorlar. Allah birliğimizi bozmasın. Biz 2019 Mart ayında nasıl yürüdüysek, demir gibi, çelik gibi durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Eryılmaz da Başkan Bilgin’e desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Millet İttifakı üyeleri, toplantının ardından ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Erdoğan Yetenç Düğün salonunda düzenlenen toplantıya CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa Kadın Kolları İl Başkanı Şadiye Uysal, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, Belediye Meclis Üyeleri, CHP ve İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.