Başkan Bilgin Polis Haftasını kutladı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 176. yılı nedeniyle, Saruhanlı İlçe Emniyet Müdür vekili Yasin Özkaya’yı ziyaret ederek polis memurlarına çiçek dağıttı.

Başkan Bilgin, ziyarette yaptığı açıklamada, Türk Polisinin, Türkiye’nin ve vatandaşların huzuru ve esenliği için var gücüyle çalıştığını ifade etti.

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü, milletin huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlama görevini özveriyle yerine getiren Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bilgin, şöyle dedi: "Polis Teşkilatı, suç oluşmadan suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla, tüm dünyada örnek gösterilen başarılara imza atmaktadır. Türk Polisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden geleceğine, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için var gücüyle çalışacağına inancımız tamdır. Kurulduğu günden bugüne halkımızın huzur ve güvenliği için önemli görev üstlenen ve görevi başında Şehitlik mertebesine ulaşan Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık içerisinde uzun ömürler diliyorum. Polis haftası kutlu olsun."

Ziyarette, Belediye Başkanvekili Özgür Göktoprak, Meclis Üyesi Mustafa Arguz ile Kültür ve Sosyal İşler Birimi Sorumlusu Aysun Helvacıoğlu da yer aldı.