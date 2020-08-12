Başkan Bilgin, partisine yatırımlarını tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı’nın her ay bir ilçede düzenlediği istişare ve değerlendirme toplantısı bu ay Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in ev sahipliğinde Saruhanlı’da yapıldı.

Saruhanlı Belediyesine ait Halk Kafe’de düzenlenen toplantıya CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve 17 İlçe Başkanı katıldı.

İktidara giden yolda, çeşitli stratejilerin geliştirildiği ve yol haritasının şekillendirildiği toplantıda katılımcılar, sırasıyla söz alarak birer konuşma yaptı.

Başkan Bilgin’in yatırımları hayranlık uyandırdı

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, toplantının ardından parti örgütüne yatırım ve hizmetlerini anlattı.

Bu kapsamda ilçede yeniden inşa edilen 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı, Hükümet Konağının bahçesindeki çamlık alan ve Çocuk Oyun Kulübüne giden heyet, Başkan Bilgin’in bu alanda hayata geçirdiği yatırımları hayranlıkla inceledi.

Başkan Bilgin, burada yaptığı açıklamada, "El birliği, güç birliği, söz birliği dahası gönül birliğiyle eğitim, bilişim-teknoloji alanında, sosyo-ekonomik ve kültürel alanda ilçemizi layık olduğu düzeye taşımak, kültür ve sanatın tüm güzellikleriyle buluşturmak, spor tesisleriyle yeşil alanlarıyla cazibe merkezi haline getirmek, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın her daim yanında olmak için mücadele edeceğiz" dedi.