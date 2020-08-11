Başkan Bilgin öncülük etti İzmir’den Saruhanlı’ya yardım eli uzandı
İZMİR'İN GAZİEMİR İLÇESİNDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ETMEK AMACIYLA 12 YIL ÖNCE 8 EV HANIMI KADININ KURDUĞU "SİZ YALNIZ DEĞİLSİNİZ, BİZ BURADAYIZ" GRUBU, SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ BİLGİN'İN GİRİŞİMLERİYLE SARUHANLI'DA 80 ÇOCUĞA KIYAFET YARDIMINDA BULUNDU. GRUP ÜYELERİ AYRICA İLÇEDE BİR AİLEYE KURBANLIK, GIDA VE KIYAFET YARDIMI YAPTI.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla 12 yıl önce 8 ev hanımı kadının kurduğu "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" grubu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in girişimleriyle Saruhanlı’da 80 çocuğa kıyafet yardımında bulundu. Grup üyeleri ayrıca ilçede bir aileye kurbanlık, gıda ve kıyafet yardımı yaptı.
Kurban Bayramında Saruhanlı’ya gelen grup üyesi kadınlar, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in talimatı üzerine kendilerine tahsis edilen araçla, daha önceden belirlenen 80 çocuğa ulaşıp kıyafetlerini teslim etti.
Daha sonra ilçede ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bir ailenin evine misafir olan kadınlar, bu aileye kurbanlık, gıda ve kıyafet yardımında bulundu.
Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Torbalıspor’da birlikte forma giydiği takım kaptanı Enver Kapı’nın eşi Mine Kapı’nın aralarında bulunduğu grup üyesi kadınlara teşekkür ederek, başlattıkları yardım kampanyasının katlanarak devam etmesini temenni etti.
Mine Kapı ise ihtiyaç sahibi aileler ile kendilerini buluşturduğu için Başkan Bilgin’e teşekkür ederek, ülke genelinde çok sayıda yardım kampanyasına imza attıklarını, bu çerçevede gıda ve kıyafet yardımlarının yanı sıra toplu sünnetler düzenledikleri, kütüphane kurduklarını, hastane ve cezaevlerindeki çocuklar için oyun parkları inşa ettiklerini kaydetti.
|İmsak
|04:24
|Güneş
|06:03
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:05
|Akşam
|20:16
|Yatsı
|21:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25