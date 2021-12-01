Başkan Bilgin, Kılıçdaroğlu’nu Saruhanlı’ya davet etti

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret ederek ilçede gerçekleştirecekleri toplu açılış törenine davet etti.

CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yaralı, belediye meclis üyeleri ve CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ankara’ya giden Başkan Bilgin, beraberindeki heyetle birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Bilgin, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiklerini, Kılıçdaroğlu’nun tüm Saruhanlı’ya selam gönderdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızla samimi bir ortamda görüşme fırsatımız oldu. Bizler çalışmalarımız hakkında kendisine bilgiler verdik. Onun öneri ve tavsiyelerini dinledik. Ayrıca Saruhanlı’mızda hayata geçirdiğimiz yatırım ve eserlerin toplu açılış törenine kendisini de davet ettik. Genel Başkanımız Saruhanlı’ya geleceğinin sözünü verdi. Tüm hemşehrilerim adına kendisine teşekkürlerimi arz ederim. Milletimiz umudunu kaybetmesin, Türkiye’ye bahar geliyor."

Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme öncesi CHP TBMM Grup toplantısına katıldıklarını da dile getiren Başkan Bilgin, daha sonra CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nu da ziyaret ettiklerini söyledi.