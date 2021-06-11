Başkan Bilgin gençlerle bir araya geldi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Gençlik Buluşması" etkinliği kapsamında ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Saruhanlı Belediyesi ait Halk Kafe’de düzenlenen programda, gençlerin sorularını yanıtlayan, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bilgin, "Gençlerimize, yaşanılabilir bir ilçe bırakmak için azim ve gayretle çalışıyoruz" dedi. Bilgin, burada yaptığı konuşmada, geleceği ve Saruhanlı’yı emanet etmek istedikleri gençlere sahip çıkma anlamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Gençlerimizin beklentilerine cevap verecek projeleri hayata geçireceğiz. Bugün burada, gençlerin bizden neler istediklerini öğrenmek için bir aradayız. Saruhanlımızda sosyal ve kültürel projeleri inşa ederek, yediden yetmişe herkesin memnuniyetini kazanmak için çalışıyoruz. Bu anlamda fikir ve düşünceleriyle projelerimize ışık tutan gençlerimize teşekkür ediyorum"

Programa Belediye Başkanvekili Ali Karaca, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Meclis Üyesi Hasan Aydır da katıldı.