Başkan Bilgin, din görevlilerinin haftasını kutladı
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ BİLGİN, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI NEDENİYLE SARUHANLI MÜFTÜSÜ MUHAMMET KOÇAK'I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK, HAFTASINI KUTLADI.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle Saruhanlı Müftüsü Muhammet Koçak’ı makamında ziyaret ederek, haftasını kutladı.
Başkan Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, Saruhanlı başta olmak üzere tüm din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri" haftasını kutladığını ifade etti. Camilerin dini ve milli değerlerin yaşandığı kutsal mekanlar olduğunu dile getiren Bilgin, bu kapsamda Saruhanlı Belediyesi olarak ibadethanelere gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:"Saruhanlı Belediyesi olarak ilçemizdeki camilerin halılarını yıkıyor ve gerekli temizliklerini yapıyoruz. Bakım ve onarım ihtiyacı olan Cami lojmanlarını tadilata aldık. Ayrıca Aydınlar, Bedeller, İstasyon mahallemizdeki caminin bahçesinde kapsamlı bir peyzaj düzenlemesini hayata geçirdik. Görev süremiz boyunca camilerimizin ve din görevlisi kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacağız"
Müftü Koçak ise Camiler ve Din görevlileri haftasının kutlu olmasını temenni ederek, böylesine anlamlı bir haftada din görevlilerini unutmadığı ve camilerde hayata geçirdiği çalışmalarından dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür etti.
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2