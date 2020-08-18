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Başkan Bilgin çocukların isteğini geri çevirmedi
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ BİLGİN, İKAMET ETTİKLERİ KOLDERE MAHALLESİNDEKİ OYUN PARKININ YENİLENMESİ İÇİN KENDİSİNE SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ MESAJ GÖNDEREN ÇOCUKLARIN ÇAĞRISINA DUYARSIZ KALMADI.
MANİSA 18.08.2020, 11:56
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ikamet ettikleri Koldere Mahallesindeki oyun parkının yenilenmesi için kendisine sesli ve görüntülü mesaj gönderen çocukların çağrısına duyarsız kalmadı.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi çocukları Saruhanlı Belediye Başkanına sesli ve görüntülü mesaj göndererek mahalledeki oyun parkının yenilenmesi talebinde bulundu. "Aydınlık yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımızın mutluluğu ve talepleri her şeyin üstündedir" diyerek Fen İşleri Müdürlüğüne talimat veren Bilgin, Koldere mahallesindeki çocuk oyun parkını yeniletti.
Bunun üzerine mahalledeki çocuklar yeni bir mesaj daha göndererek Başkan Bilgin’e teşekkür etti.
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