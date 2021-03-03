Başkan Akın’dan ziyaret turu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın gün içerisinde pek çok noktada ziyaretlerini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın’a ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan eşlik etti.

Başkan Çetin Akın, günün ilk ziyaretini Turgutlu Fırıncılar Odasına gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş, Marangozlar Odası Başkanı Ali Laleseven, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ile birlikte faaliyetlerine yeni hizmet binasında devam eden Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte İbrahimci Parkı ile Sevinç Parkını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çetin Akın, normalleşme süreci kapsamında uzun bir aradan sonra yeniden faaliyetlerine başlayan çay bahçelerini de gezerek işletmeci ve çalışanlara bol ve bereketli kazançlar dileklerinde bulundu.

Başkan Akın, son olarak Türkiye’de korona virüs salgının ilk görüldüğü günlerde vatandaşların bu salgından psikolojik olarak etkilenmemeleri adına ortak bir çalışma gerçekleştirdikleri Uzm. Klinik Psikolog Gizem Söyük’ü de ofisinde ziyaret etti.

Yaptıkları ziyaretleri değerlendiren Başkan Akın, “Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde oda başkanlarımızla, hemşehrilerimizle, uzun bir aradan sonra yeniden kepenklerini açarak çalışmalarına başlayan işletmecilerimiz, çalışanlarımızla bir araya geldik. Turgutlu’muzda korona virüs salgını sebebiyle daha önce ortak bir çalışma hayata geçirdiğimiz Uzman Klinik Psikolog Gizem Söyük’ü ziyaret ettik. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ederim” dedi.