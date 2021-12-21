Başkan Akın’dan Irlamaz Mahallesine sağlik ocaği müjdesi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Irlamaz Mahallesinde bir takım ziyaretler ve incelemelerde bulundu. Başkan Akın Irlamaz Mahallesine yeni bir sağlık ocağı kazandırılacağının müjdesini de paylaştı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapılacak çalışmalar hakkında incelemede bulunmak ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Irlamaz Mahallesini ziyaret etti. Başkan Akın ilk olarak, mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait olan ve geçmiş dönemlerde çay ocağı olarak kullanılan alanda incelemelerini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın, söz konusu alanda resmi sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık ocağı yapılacağının müjdesini verdi.

Başkan Akın, sağlık ocağı alanındaki incelemelerinin ardından Irlamaz Mahallesi’ndeki kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Akın, yapılması planlanan çalışma ve projeler hakkında istişarelerde de bulundu.

Başkan Akın’ın incelemeleri ve ziyaretlerine Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ve Irlamaz Mahalle Muhtarı Hasan Kılınç da eşlik etti.

“Irlamaz Mahallemiz sağlık ocağına kavuşuyor”

Sağlık ocağı ile ilgili çalışmaların izin ve onay sürecinin ardından başlayacağını ifade eden Başkan Akın, "Irlamaz Mahallemiz Sağlık Ocağı’na kavuşuyor! Irlamaz Mahallemize kazandıracak olduğumuz Sağlık Ocağı alanında incelemelerimizi gerçekleştirdik. Gerekli izin ve onayın alınmasının ardından çalışmalarımıza hemen başlayacağız. İncelemelerimizin sonrasında mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Projelerimiz, Turgutlu’muza ve Irlamaz Mahallemize hayırlı olsun.” dedi.