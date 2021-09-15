banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı

Başkan Akın’dan çölyak hastalarına müjde

Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan’ı ve Turgutlu’da yaşayan çölyak hastalarını misafir eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çölyak hastalarına temel ihtiyaçları olan glütensiz ekmeğin her hafta ücretsiz olarak ulaştırılacağını söyledi.

MANİSA 15.09.2021, 15:25
Başkan Akın’dan çölyak hastalarına müjde

Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan’ı ve Turgutlu’da yaşayan çölyak hastalarını misafir eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çölyak hastalarına temel ihtiyaçları olan glütensiz ekmeğin her hafta ücretsiz olarak ulaştırılacağını söyledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Metin Akgül ile birlikte çölyaklı bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretebilmek için faaliyetlerini sürdüren Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan’ı ve çölyak hastalarıyla makamında görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın, çölyakla mücadele eden bireylerin yaşadıkları sorunları tek tek dinledi ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmede bulundu.

Görüşmede çölyak hastalarını mutlu edecek bir müjdeyi de paylaşan Çetin Akın, çölyak hastalarına, temel ihtiyaçları olan glütensiz ekmeğin her hafta ücretsiz olarak ulaştırılacağını söyledi.

Turgutlu’da sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çok önemli bir projenin daha hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Çetin Akın, “Turgutlu’muzda her hemşehrimizin sağlıklı ve mutlu bir biçimde yaşaması için insan odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çölyak ile mücadele eden hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak adına dernek başkanımız ve çölyak hastalarımızla olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte Turgutlu’muzda yaşayan Çölyak hastalarımıza, temel tüketim maddelerinin başında gelen glütensiz ekmek desteği sağlayacağız. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için dernek başkanımız Halim Şivecan ve hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0