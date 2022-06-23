Başkan Akın’dan çok amaçlı salon müjdesi

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan “Yakından Kumanda” oyunu tiyatro izleyicisiyle ikinci kez buluştu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın oyunun sonunda Ergenekon Mahallesinde çok amaçlı olarak inşa edilecek salonun müjdesini de verdi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle geçtiğimiz hafta ilk gösterimini yapan “Yakından Kumanda” oyunu yoğun istek üzerine ikinci kez perdelerini açtı. Gönül Özkaradayı’nın yazıp yönettiği Atatürk Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibi oyuncularının performanslarıyla beğeni topladığı tiyatro oyununda, televizyonda yayınlanan genel izleyici kitleli programlar mizahi bir değerlendirme ile farklı bir bakış açısıyla sahneye taşındı.

Başkan Çetin Akın müjdeleri bir bir açıkladı

Yakından Kumanda oyununu izleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, oyunun sonunda sahneye çıkarak “Yakından Kumanda”nın yazarı ve yönetmeni Gönül Özkaradayı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Akın sahnede ayrıca önemli müjdeler de açıklayarak şunları söyledi:

“Gönül Hocam bize çok keyifli bir akşam yaşattı. Bu keyfi taçlandırmak istiyorum. Cimri oyunumuzda biraz bahsetmiştim, bir müjde vermiştim. O müjdeyi biraz ilerletmek istiyorum. Salı günü itibariyle Ergenekon Mahallemizde 480 kişilik bir tiyatro salonu, aynı binanın içerisinde bir kadın sığınma evi ve bale, aerobik gibi spor ve aktivitelerin yapılabileceği alan ile fuaye alanı olacak. Proje üzerinde mutabık kaldık, ön protokolü imzaladık. Ergenekon Mahallesine bir sözümüz vardı. Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Tiyatro ve Konferans Salonu olarak kullanabileceğimiz çok amaçlı bir salona ihtiyacımız vardı. Salı günü itibariyle protokoller görüşüldü, ön imzalarımızı attık. İnşallah hızlı bir şekilde yürüyeceğiz, bir hayırseverimizle ortaklaşa yapacağız. Böyle etkinlikler bizleri çok mutlu ediyor, izleyicilerimiz de katılınca daha da mutlu oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.”