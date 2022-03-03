Başkan Akın’dan Çepnidere Mahallesine müjde

Turgutlu Belediyesi, Çepnidere Mahallesinde futbol sahası olarak kullanılan alanın 3 bin 800 metrekarelik bölümünün kamulaştırmasını gerçekleştirdi.

Çepnidere Mahallesinde futbol sahası olarak kullanılan alanda vatandaşa ait olan 3 bin 800 metrekarelik bölümün kamulaştırması Turgutlu Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin ile söz konusu alanın sahibi, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın makamında bir araya gelerek kamulaştırma için görüşmelerini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın yaptığı kamulaştırmayla Mustafa Kemal Mahallesindeki alan ile Cuma Pazarı projesi alanının ardından belediyeye yeni bir alan daha kazandırmış oldu.

Başkan Çetin Akın çalışmaları inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ayrıca Ergenekon Mahallesinde asfalt sathi kaplama çalışmalarının yapılacağı alan ile imara yeni açılan bölgede gerçekleştirilecek olan yol açma çalışmalarını incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın son olarak Turgutlu Stadyumu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın, çalışmaların son durumu hakkında Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol’dan bilgi aldı.

Yapılan kamulaştırma ve incelemeleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Çepnidere Mahallemizde futbol sahası olarak kullanılan ve vatandaşımıza ait olan 3 bin 800 metrekarelik alanı kamulaştırdık. Söz konusu çalışmalar tamamladığında Çepnidereli hemşehrilerimiz düzenli ve nitelikli bir futbol sahasına kavuşmuş olacak. Ardından imara yeni açılan bölgede yapacağımız yol açma, Ergenekon Mahallemizde ise asfalt sathi kaplama çalışmalarını gerçekleştireceğimiz alanları inceledik. Son olarak Turgutlu Stadyumu’nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Öz kaynaklarımızla yapacağımız çalışmalarımız hayırlı olsun!” dedi.