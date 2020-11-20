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Başkan Akın’dan Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

MANİSA 20.11.2020, 16:34
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Başkan Akın’dan Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ile birlikte geçtiğimiz hafta Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık ve hijyen konularında tüm denetimlerden geçen Aşevi ve Hayır Merkezini ziyaret etti. Merkezde çalışan ekiplerle bir araya gelen Başkan Çetin Akın, ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi.

Aşevi ve Hayır Merkezine gerçekleştirdiği ziyaret hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Turgutlu’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize günlük olarak sıcak yemek ulaştırdığımız Aşevi ve Hayır Merkezimize Başkan Yardımcılarımızla birlikte ziyaret gerçekleştirdik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta sağlık ve hijyen konularında yapılan tüm denetimlerden geçen merkezimiz aracılığıyla sağlık ve hijyen koşullarına uygun olarak yemeklerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.
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