banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

Başkan Akın’dan 19 mahalleye ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kırsal mahalle ziyaretlerine Gökgedik ve Kayrak Mahalleleriyle devam etti. Başkan Çetin Akın, bir hafta içerisinde toplam 19 kırsal mahalleyi ziyaret etmiş oldu.

MANİSA 29.01.2022, 14:12
Başkan Akın’dan 19 mahalleye ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kırsal mahalle ziyaretlerine Gökgedik ve Kayrak Mahalleleriyle devam etti. Başkan Çetin Akın, bir hafta içerisinde toplam 19 kırsal mahalleyi ziyaret etmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta başladığı kırsal mahalle ziyaretlerini bu hafta da sürdüren Başkan Çetin Akın, haftayı Gökgedik ve Kayrak Mahallelerini ziyaretiyle tamamladı. Gökgedik ve Kayrak Mahallelerine ziyaretlerinde muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Çetin Akın, mahallelerin ve vatandaşların istek, ihtiyaç ve sorunlarını dinledi. Başkan Çetin Akın, muhtarlar ve mahalle sakinleri ile birlikte yapılabilecek çalışmalar ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, geçtiğimiz haftadan itibaren toplam 19 kırsal mahalleyi ziyaret etti.

Başkan Çetin Akın’a Gökgedik ve Kayrak Mahallelerine ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Gökgedik ve Kayrak Mahallelerimizi ziyaret ettik. Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapabileceğimiz çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Bir hafta içerisinde 19 mahallemizi teker teker ziyaret ettik. Biz her zaman, her koşulda halkımızın yanındayız. Güler yüzleri, misafirperverlikleri ve keyifli sohbetleri için kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11