Başkan Akın sanayi esnafıyla bir araya geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fatih Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Başkan Çetin Akın ayrıca Sanayi Camisinde yürütülen boyama ve Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu’nda tamamlanan çalışmaları incelemede bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın güne Fatih Sanayi Sitesinde başladı. İlk olarak Küçük Sanayi Sitesi Başkanı ve Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Yaman ile bir araya gelen Başkan Çetin Akın, ardından esnaf gezisini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın ziyaretinde esnafın ihtiyaç ve talepleri hakkında görüşmelerde bulunarak hayırlı işler dileklerini paylaştı. Başkan Çetin Akın ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi Camisinde devam eden boyama çalışmalarını da inceledi.

Başkan Çetin Akın, Fatih Sanayi Sitesindeki ziyareti sonrasında Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu’nda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamamlanan otopark ve kapalı oturma alanları çalışmalarını yerinde inceledi.

Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın, “Fatih Sanayi Sitemizi ziyaret ederek Sanayi Sitesi Başkanımız Hasan Yaman ve esnafımızla bir araya geldik. Esnafımızın istek ve taleplerini dinleyerek kolaylıklar diledik. Ardından ekiplerimizin sürdürdüğü Sanayi Camimizin boyama çalışmaları ile Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları inceledik. Çalışmalarımız Turgutlu’muza hayırlı olsun.” dedi.