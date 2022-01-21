Başkan Akın mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ediyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kırsal mahallelere ziyaretlerine Temrek, Yakuplar ve İzzettin mahallelerinde devam etti. Vatandaşlardan talep ve sorunları dinleyen Başkan Akın, yapılması planlanan projeler hakkında da istişarelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geçtiğimiz gün altı kırsal mahalleye gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam etti. Başkan Çetin Akın Temrek, Yakuplar ve İzzettin Mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çetin Akın muhtarlar ve mahalle sakinlerinin fikir, talep ve sorunlarını dinledi, yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çetin Akın’a ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ile Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger eşlik etti.

“İnsan odaklı belediyecilik anlayışımız devam edecek”

Kırsal mahalle ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Yakuplar, Temrek, İzzettin Mahallelerimizi ziyaret ettik. Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sohbet edip hemşehrilemizin fikirlerini, taleplerini ve sorunlarını dinledik. Tüm hemşehrilerimize ilgileri ve içten sevgileri için çok teşekkür ederim. Dün olduğu gibi bugün de insan odaklı belediyecilik anlayışımız devam edecek” dedi.