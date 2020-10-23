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Başkal’dan 1 günde 4 ilçeye ziyaret

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI UĞUR BAŞKAL, SARUHANLI, AKHİSAR, KIRKAĞAÇ VE SOMA İLÇELERİNİ ZİYARET EDEREK, MABEM VE ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNDE EĞİTMEN KADROSU VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

MANİSA 23.10.2020, 11:22
Başkal’dan 1 günde 4 ilçeye ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerini ziyaret ederek, MABEM ve Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitmen kadrosu ve öğrencilerle bir araya geldi.

İl genelinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen MABEM ve Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim-öğretim, pandemi kurallarına uygun bir şekilde başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal da, ilçelerdeki eğitim kurumlarını ziyaret etti. Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerini ziyaret eden Başkal, MABEM ve Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitmen kadrosu ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkal’a ilçe ziyaretlerinde Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, ilçe Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri de eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcılığı görevine yeni atanmasından dolayı hem tanışmak, hem de yeni eğitim-öğretim yılında eksiksiz bir şekilde çalışmaların sürdürülmesini sağlamak amacıyla ziyaretlerine devam edeceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, MABEM idarecileri ve eğitmen kadrosu ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri eğitmenlerine yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileklerini iletti.

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