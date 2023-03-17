Başhekim Özşahin görevinden istifa etti

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Özşahin görevinden istifa etti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Turgutlu Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Murat Özşahin’in görevinden istifa ettiği öğrenildi.

2021 Temmuz ayında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Aksoy’un yerine Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimliğine getirilen Özşahin’in ailevi sebepler ve yoğunluğundan dolayı görevinden ayrıldığı ve Manisa Şehir Hastanesindeki görevine devam edeceği öğrenildi.