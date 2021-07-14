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Başarılı judocuya milli davet

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Fidan Ögel, Judo Genç Milli Takımının 15-30 Temmuz tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştireceği Gençler Avrupa Kupası Hazırlık Kampına davet edildi.

MANİSA 14.07.2021, 13:23
Başarılı judocuya milli davet
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Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Fidan Ögel, Judo Genç Milli Takımının 15-30 Temmuz tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştireceği Gençler Avrupa Kupası Hazırlık Kampına davet edildi.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Avrupa Kupası Hazırlık Kampı, 15-30 Temmuz tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek. Genç Milli Kadın Takımının uluslararası müsabakalara hazırlanacağı kampa, Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judoka Fidan Ögel de katılacak. 15 gün boyunca devam edecek olan Gençler Avrupa Kupası Hazırlık Kampında milli sporcular taktik antrenmanlarla yurtdışındaki karşılaşmalara hazırlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, “Sporcularımızın milli davet alması bizleri oldukça gururlandırıyor. Milli Takımımıza, gençler ve ümitler kategorisinde sporcu vermek Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak bizleri oldukça mutlu ediyor. Sporcularımızın başarılı bir kamp dönemi geçireceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum” diye konuştu.
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