Barış Manço Salihli’de şarkılarıyla anıldı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı BarıAnadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı Barış Manço, Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen özel konserle, şarkılarıyla anıldı.

Yediden yetmişe herkesin şarkılarını severek dinlediği devlet sanatçısı “Barış Manço” Salihlili ‘Adam Olacak Çocuklar’ın söylediği unutulmayan Barış Manço şarkılarıyla anıldı. Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’ndaki konserin açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Gelenekten geleceğe köprü kuran, modern zamanların ozanı, Anadolu pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı, TV programcısı devlet sanatçımız Barış Manço’yu özlemle anıyoruz. Birçok nesil onun şarkılarıyla, televizyon programıyla büyüdü. Sevgiyi eksik etmediği şarkılarıyla gönüllerimize taht kuran ünlü sanatçımız Barış Manço’yu özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda düzenlenen anma konserinde, Belediye Piyano Eğitmeni Gülmira Ustalar yönetiminde sahne alan piyano kursiyerleri, Barış Manço’nun dillerden düşmeyen Gül Pembe, Arkadaşım Eşek, Bugün Bayram, Kara Sevda, Unutamadım, Kol Düğmeleri, Aynalı Kemer, Domates, Biber, Patlıcan ve Müsaadenizle Çocuklar gibi çok sevilen 15 şarkısını seslendirdi. Genç yeteneklerin söylediği birbirinden güzel unutulmayan Barış Manço şarkılarına, salonu dolduran seyirciler de eşlik etti.

Salihlili ‘Adam Olacak Çocuklar’ piyano eşliğinde seslendirdikleri solo şarkılar ile izleyenlerden büyük alkış aldı. Salihli’nin genç yeteneği Sonsu Özdemir de söylediği Dağlar Dağlar ve Can Bedenden Çıkmayınca şarkılarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Konser sonunda Başkan Yardımcısı Karaoğlu, Belediye Piyano Eğitmeni Gülmira Ustalar’a çiçek vererek muhteşem bir konsere imza atan piyano kursiyerlerine hediyeler verdi.