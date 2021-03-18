Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulundan Çanakkale fotoğrafları sergisi

Manisa Yunusemre Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Çanakkale zaferi etkinlik programında veli öğrenci ve öğretmenlerle işbirliği içinde Çanakkale konulu fotoğraf sergisini canlı müzik eşliğinde açtı.

Okulda gerçekleştirilen programın ardından okul koridorlarında Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şehit Mehmet Savunmaz’ın kardeşi Kazım Savunmaz, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla Çanakkale Fotoğrafları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü açılışta yaptığı konuşmada Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulunun farkındalık oluşturan etkinliklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu anlamlı günde öğrencilerimize vatan sevgisinin en öncelikli meselemiz olduğunu, anlamlı etkinliklerle yaşatan okulumuz idaresine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Mehmet Emin Efe ise, "Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir, Çanakkale, Koca Seyit’in yalnız bir top mermisini değil, bir milletin kaderini sırtlandığı yerdir Çanakkale. Çelikten bir saldırıya, etten bir siperdir Çanakkale. Vatan aşkıyla, imanla dolu ordumuzdur, 57. Alaydır, kınalı Mehmettir, cefakar milletimizdir, Mustafa Kemal Atatürk’tür Çanakkale. Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin engelleri aşabileceğinin en güzel örneğidir. Bu anlamlı günde bizlerin yanında olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yıldıray Demirtaş müdürüme, Okulumuza ismini veren şehidimizin kardeşi Kazım Savunmaz’a, velilerimize, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bir hafta boyunca okulun koridorlarında açık olacak sergiyi veliler ve öğrenciler pandemi kurallarına uyarak ziyaret edebilecekler.