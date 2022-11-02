Barbaros Mahallesi kışa hazırlanıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile kış aylarının yaklaşması nedeniyle yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere ve menfezlerde yaptığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Yunusemre İlçesi’ne bağlı Barbaros Mahallesi’nde yürütülen dere temizlik çalışması tamamladı. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışması ile vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçildi. Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, “Önceden tedbirlerin alınması bizleri memnun ediyor. Dere temizlik çalışmaları ile vatandaşlarımızın sorun yaşamalarının önüne geçiliyor. Büyükşehir ve MASKİ’nin hizmetlerinden memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.