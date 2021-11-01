Barbaros Gündüz Bakım Evi hizmete başladı

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Barbaros Gündüz Bakımevi, 3-6 yaş arası çocukların oldukça eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Gündüz bakımevinde kayıtlar devam ediyor.

Barbaros Mahallesi’nde hizmete giren gündüz bakımevinde 3 - 6 yaş arası çocuklar hem eğleniyor hem de öğrenerek güzel zaman geçiriyor. Hafta içi yarım gün verilen eğitimler, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup şeklinde devam ediyor. Barbaros Mahallesi’nde bu hizmetten yararlanmak isteyenler 4421 Sokakta hizmet veren merkeze gelerek başvuruda bulunabilir. Korona virüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulandığı merkezde sabah grubuna gelmek isteyen çocuklar için 09.30 - 12.30, öğlen grubu için ise 13.30 - 16.30 saatleri arasında yarım gün eğitim veriliyor. Merkeze başvuru yapmak isteyen kişilerin 0236 231 60 36’yı aramalarının yeterli olacağı ifade edildi.