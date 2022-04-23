Baran Kamal 23 Nisan Ulusal Egemenlik Futbol Turnuvası’nda şampiyon belli oldu

Şehzadeler Belediyesi’nin, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde 8-9 yaş kategorisinde düzenlediği Baran Kamal 23 Nisan Ulusal Egemenlik Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlar ödüllerini törenle aldı.

Dört takımın yer aldığı Baran Kamal 23 Nisan Ulusal Egemenlik Futbol Turnuvası’na Şehzadeler Belediyesi Emin Kaçar Antrenman Tesisleri ev sahipliği yaparken, turnuvada yer alan takımlar şampiyonluk için kıyasıya ter döktü. Minik sporcuların teknik drektörlerinden aldıkları talimatlarla rakip takımı mağlup etmek için sergilediği performans büyüklere taş çıkarttı. Kıyasıya müsabakaların yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren takımlara sertifika ve kupaları Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler tarafından verildi. Törende konuşan Başkanvekili Efendioğlu “ 2017 yılında elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz sporcu kardeşimiz Baran Kamal adına, 8-9 yaş kategorisinde düzenlediğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik Futbol Turnuvası’na katılan tüm sporcu kardeşlerimi ve değerli hocalarını tebrik ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olmanın çaba ve gayretinde olduk. Bu amaçla hizmete soktuğumuz Şehzadeler Belediyesi Emin Kaçar Antrenman Tesislerinde böylesi anlamlı günde düzenlenen bu turnuvada sizleri ağırlamaktan son derece mutluyuz.” dedi. Başkanvekili Efendioğlu’nun konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Turnuvada şampiyon Yunusemere Belediyespor olurken, ikinci Manisaspor, üçüncü Manisa Yıldız Spor ve dördüncü Şehitler Futbol Kulübü oldu. Takımlar kupalarını protokol üyelerinden alırken büyük bir mutluluk yaşadı.