Baraçlı’dan Yunusemre Belediyesinin projelerine tam not
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET ÇERÇİ, CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ DR. HAYRİ BARAÇLI'YI KONUK ETTİ. YUNUSEMRE BELEDİYESİNİN PRESTİJ PROJELERİNİ GEZEN HAYRİ BARAÇLI, BAŞKAN ÇERÇİ VE EKİBİNİ KUTLADI.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı’yı konuk etti. Yunusemre Belediyesinin prestij projelerini gezen Hayri Baraçlı, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Manisa’nın en büyük ilçesi olan Yunusemre’de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hayri Baraçlı, Başkan Çerçi’nin projeleriyle kente vizyon kattığını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Çerçi de günün anısına Baraçlı’ya tablo hediye etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı’ya belediyenin prestij projelerinden Yunus Emre Millet Çarşısı ve Yunus Emre Kültür Parkı’nı gezdiren Başkan Mehmet Çerçi projeler hakkında bilgi verdi. Projeleri gezen Hayri Baraçlı, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.
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