BAL’da ilk devre tamamlandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup 13. hafta müsabakaları tamamlandı. Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor ilk yarıyı en yakın rakibi Aliağa FK’nın 4 puan önünde lider olarak tamamladı.

Manisa’nın 4 takımının yer aldığı BAL 10. Grup’ta pazar günü yapılan 13. hafta mücadeleleri sonucu ilk yarı tamamlandı. Manisa takımları haftayı 2 galibiyet bir berberlik ve bir mağlubiyetle kapattı.

Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği Alaçatıspor’u 2-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider tamamladı. Salihli Belediyespor da kendi evinde konuk ettiği Bağcılarspor’u 2-0 mağlup ederek devreyi 3 puanla kapatmayı başardı. Sanayi Yıldızspor deplasmanda Kartalspor ile 0-0 berabere kalırken, Saruhanlı Belediyespor ise deplasmanda Çeşme Belediyespor’a 5-1 mağlup oldu. Alınan bu sonuçlarla Yunusemre Belediyespor 30 puanla ilk yarıyı lider tamamlarken, Sanayi Yıldızspor 20 puanla 8., Saruhanlı Belediyespor 17 puanla 9. ve Salihli Belediyespor ise 11 puanla ilk yarıyı 12. sırada tamamladı. BAL’da ikinci devre 29 Ocak tarihinde oynanacak 14. hafta maçlarıyla başlayacak.

Gol krallığında ise 13. haftayı da 2 golle kapatan Yunusemre Belediyespor’dan Enes Yıldırım 13 golle ilk sıradaki yerini korudu.