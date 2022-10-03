BAL’da haftanın sonuçları

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden 4 Manisa takımı ligin ilk haftasını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapattı.

BAL 10. Grupta mücadele eden 4 Manisa takımından, Saruhanlı Belediyespor FK kendi evinde karşılaştığı Kartalspor’u 3-1, Manisa Sanayi Yıldızspor kendi evinde karşılaştığı bir diğer Manisa takımı olan Salihli Belediyespor’u 2-1 yenerken, Yunusemre Belediyespor deplasmanda Bağcılar Spor Kulübüne 1-0 yenildi.

Manisa takımları birbirleriyle karşılaşacak

BAL 10. Grup 2. haftasında Yunusemre Belediyespor kendi evinde Manisa Sanayi Yıldızspor’u, Salihli Belediyespor da kendi evinde Saruhanlı Belediyespor FK’yı konuk edecek. Maçlar 9 Ekim Pazar Günü saat 15.00’da başlayacak.