BAL’da haftanın sonuçları

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 4 Manisa takımı haftayı bir galibiyet 3 mağlubiyetle kapattı.

BAL 10. Grup’ta mücadele eden Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor deplasmanda yine bir Manisa takımı olan Saruhanlı Belediyespor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini 90. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş, 90+8’de ise Enes Yıldırım kaydetti. Bir diğer Manisa takımı olan Manisa Sanayi Yıldızspor ise evinde ağırladığı Aliağa FK’ya 3-1 mağlup oldu. Manisa Sanayi Yıldızspor tek golünü 48. dakikada İsmail Köse ile bulurken, Aliağa FK’nın gollerini ise 16. dakikada Yasin Tosun, 55. dakikada İlker Ataseven ve 57. dakikada Mustafa Pınar kaydetti. Bir diğer Manisa takımı olan Salihli Belediyespor ise deplasmanda Özçamdibispor’a 2-0 yenildi. Özçamdibispor’un golleri Aydın Kuzu ve Erdal Alıcı’dan geldi.

Alınan bu sonuçların ardından Saruhanlı Belediyespor 6 puanla 3. sırada, Yunusemre Belediyespor 4 puanla 6. sırada, Manisa Sanayi Yıldızspor 4 puanla 9. sırada, Salihli Belediyespor ise henüz puanla tanışamayarak 0 puanla ligin son sırasında 14. sırada yer aldı.

Önümüzdeki haftanın maçları

BAL 10. Grup 4. hafta karşılaşmalarında ise Salihli Belediyespor kendi evinde Ortaköy’ü, Yunusemre Belediyespor kendi evinde Özçamdibispor’u ağırlayacak. Saruhanlı Belediyespor deplasmanda Aliağa FK’ya, Manisa Sanayi Yıldızspor ise deplasmanda Budaklar Gençlik Spor’a konuk olacak.