BAL’da haftanın sonuçları

Bölgesel Amatör Lig’in ikinci haftasında mücadele eden 4 Manisa takımı bu hafta birbirleriyle karşılaştı. Saruhanlı Belediyespor’un deplasmanda Salihli Belediyespor’u 3-0 mağlup ettiği haftada Yunusemre Belediyespor kendi evinde Manisa Sanayi Yıldızspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’ta mücadele eden Manisa takımları haftayı iki beraberlik bir galibiyet ve bir mağlubiyetle kapattı. Manisa takımlarının birbirleriyle karşılaştığı 2. hafta müsabakalarında Salihli Belediyespor kendi evinde Saruhanlı Belediyespor’a 3-0 yenilirken, Yunusemre Belediyespor da kendi evinde Manisa Sanayi Yıldızspor ile 0-0 berabere kaldı.

Saruhanlı Belediyespor ilk iki haftada topladığı 6 puanla dikkat çekerken, Manisa Sanayi Yıldızspor 4 puan, Yunusemre Belediyespor 1 puan ve Salihli Belediyespor ise henüz puanla tanışamadı. 14 takımın yer aldığı grupta Saruhanlı Belediyespor 1. sırada, Manisa Sanayi Yıldız Spor 4. sırada, Yunusemre Belediyespor 10. sırada ve Salihli Belediyespor da averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligin 3. haftasında lider Saruhanlı Belediyespor kendi evinde Yunusemre Belediyespor’u ağırlayacak. Manisa Sanayi Yıldızspor kendi evinde Aliağa FK’yı ağırlarken, henüz puanla tanışamayan Salihli Belediyespor ise Özçamdibispor’a konuk olacak. Maçlar 16 Ekim Pazar günü 15.00’da başlayacak.