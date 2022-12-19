BAL’da haftanın görünümü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’ta 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Grupta yer alan Manisa takımları haftayı bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı. Geçen haftayı aynı puan ve averajla lider kapatan Yunusemre Belediyespor 12. hafta sonunda 3 puan farkla liderliğini sürdürdü.

BAL 10. Grup 12. hafta mücadeleleri sonunda Yunusemre Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Sultangazispor’u 2-0 yenerek liderliğini devam ettirdi. Sanayi Yıldızspor ise kendi evinde karşılaştığı Çeşme Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı. Diğer Manisa takımlarından Salihli Belediyespor deplasmanda Alaçatıspor’a 2-1 mağlup olurken, Saruhanlı Belediyespor da kendi evinde Ortaköyspor’a 2-1 mağlup oldu.

BAL 10. Grup 12. hafta sonunda Yunusemre Belediyespor 27 puanla liderliğini sürdürürken 19 puanlı Sanayi Yıldızspor 7., 17 puanlı Saruhanlı Belediyespor 9., 8 puanlı Salihli Belediyespor ise 12. sırada yer aldı.

BAL’da geride kalan 12 hafta sonunda en çok gol atan isim 11 golle Yunusemre Belediyespor’dan Enes Yıldırım olurken diğer iki futbolcu ise 8 golle Sanayi Yıldızspor’dan Serdar Öz ve 7 golle Saruhanlı Belediyespor’dan Ahmet Ası oldu.

BAL 10. Grup 13. hafta mücadeleleri ise 25 Aralık Pazar günü saat 14.00’da başlayacak. Yunusemre Belediyespor kendi evinde Alaçatıspor ile Salihli Belediyespor da kendi evinde Bağcılarspor ile karşı karşıya gelecek. Sanayi Yıldızspor deplasmanda Kartalspor’a, Saruhanlı Belediyespor ise ise yine deplasmanda Çeşme Belediyespor’a konuk olacak.