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Bakan Kasapoğlu Millet Çarşısını çok beğendi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Yunus Emre Millet Çarşısı’nda ağırladı. Çarşıyı gezen Bakan Kasapoğlu, projeye hayran kaldı. Başkan Çerçi ve ekibini kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Helal olsun” dedi.

MANİSA 12.11.2021, 17:33
Bakan Kasapoğlu Millet Çarşısını çok beğendi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Yunus Emre Millet Çarşısı’nda ağırladı. Çarşıyı gezen Bakan Kasapoğlu, projeye hayran kaldı. Başkan Çerçi ve ekibini kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Helal olsun” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunusemre Belediyesinin ilçeye kazandırdığı örnek projelerden birisi olan Yunus Emre Millet Çarşısı’na ziyaret gerçekleştirdi. Beraberindeki heyet ile birlikte içerisinde Türkiye’nin en modern pazar yerlerinden birisini, Manisa’nın en büyük etkinlik salonu, sergi salonu, 28 işyeri, gençlik eğitim merkezi, çocuk oyun alanı, bebek bakım odası, kütüphane, gençlik akademisi, kafeterya, cami, hamam, kapalı havuz, kapalı ve açık otoparkların bulunduğu yapıyı gezen Bakan Kasapoğlu proje hakkında Belediye Başkanı Çerçi’den bilgi aldı. Kasapoğlu, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında fuaye alanında açılan Geleneksel Türk İslam El Sanatları ve Anadolu Kıyafetleri Sergisini de ziyaret ederek eserleri inceledi. Millet Çarşısı’nda spor yapan kursiyerler, işletmeciler ve vatandaşlar ile sohbet eden Gençlik ve Spor Bakanı, yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan projelere destek sözü

Bakan Kasapoğlu’nu ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise özellikle gençler için hazırladıkları projelerde destek istedi. Yunusemre Belediyesi’nin çalışmalarını beğeni ile takip ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak projelere katkı sunacaklarının sözünü verdi.

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