Bağlarda çubuk bağlama işi devam ediyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde budama yapılan üzüm bağlarında, çubuk bağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kişi başı günlük yevmiyenin 320 TL olduğu çubuk bağlama işinde kadınlar çalışıyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağlardaki hummalı çalışmalar devam ediyor. Kadınlar tarafından itina ile bağlanan bağ çubukları için işçiler, 20 TL’si dayıbaşı ücreti olmak üzere günlük 320 TL kazanırken, özellikle çekirdekli Mevlana üzüm bağlarının yüksek olması nedeniyle bağlama işleri traktör kasalarının üzerinde yapılıyor.

Mevlana üzümlerinin genellikle yüksek sistemde yetiştirilmesi üzümün bakımının daha özenli olarak yapılmasını sağlarken, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Mevlana üzümleri genelde yüksek sistemle güzel oluyor. İşçiliği de zahmetli oluyor. Bağlarımızdaki hummalı çalışmalar hızla devam ediyor. Hedefimiz bu yıl da dünyaca ünlü üzümlerimizi afetsiz ve zarar görmeden dünya sofralarına ulaştırabilmek" dedi.