Bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar yapılacak

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında bağımlılıkla mücadelede önleyici tedbirleri almanın önemi ile intihar vakalarının büyük bir bölümünün öyküsünde bağımlılık bulunduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, “Bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların hepsini değerli buluyorum. Bizler, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar yaparak hedefimiz doğrultusunda ilerlemeliyiz. Bu çalışmaları yaparken doğru stratejileri belirlemeli, hangi bağımlılık türüyle ilgili bir çalışma yapıyorsak o doğrultuda hedef kitleyi belirlemeliyiz. Doğru çözüm yöntemlerinin uygulanmasıyla da bağımlılıkla mücadelemizde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin katılımcılara bilgi verilirken, Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi Başkanı Salih Fulcun tarafından da 2021 yılı ilk üç aylık dönemde gerçekleştirilen çalışmalar anlatıldı.

Bağımlılıkla mücadelede karşılaşılan sorunlar ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.