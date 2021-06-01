Azimli Mahallesi’ne 42 bin metrekarelik üstyapı çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli Mahallesinde 9 kilometrelik altyapı çalışmasını tamamladı. Altyapı çalışmalarının ardından başlanılan 42 bin metrekarelik üstyapı işinde ise sona yaklaşıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde büyük alt ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı’nın Azimli Mahallesinde 9 kilometrelik altyapı dönüşümü noktalandı. 42 bin metrekarelik üstyapı işine son sürat devam edilen mahallede çalışmalarda son düzlüğe girildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mahalle Muhtarı Osman Yanar, “Altyapı ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e bu sıkıntıyı ilettik. Cengiz Başkanımız da tüm belediye birimlerini harekete geçirdi ve altyapımız yenilendi. Şu an düzenli bir şekilde biten altyapı çalışmalarının akabinde üstyapı çalışmalarımızda hızlı bir şekilde devam ediyor. İşin yüzde 80’lik bölümü tamamlandı” dedi.