Avni Gemicioğlu Caddesinin altyapı çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler ilçe merkezindeki Avni Gemicioğlu Caddesinde hayata geçireceği prestij cadde projesi öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü, 3 milyon TL bedelli altyapı çalışması yapacak. Projede ilk kazma vurularak altyapı işine başlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de ekiplerle bir araya gelerek incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ilçe merkezinde yer alan ve ulaşım açısından önemli bir konumda olan Avni Gemicioğlu Caddesinde prestij cadde projesini hayata geçirecek. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ise prestij cadde projesi öncesinde caddede 3 milyon TL bedele sahip 1150 metre içme suyu ve 585 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirecek. İlk kazmanın vurularak altyapı çalışmalarının başladığı caddede MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de ekiplerle bir araya gelerek incelemede bulundu.

“Altyapısı sağlam, modern bir cadde olacak”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda alt ve üstyapı dönüşümlerine idare olarak yeni yatırımlarla devam ediyoruz. Şehzadeler ilçe merkezimizin ulaşım ve sosyal hayat bakımından önemli bir konumunda olan Avni Gemicioğlu Caddesinde ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü, 3 milyon TL bedelli 1150 metre içme suyu, 585 metre yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirecek. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi bu bölgede prestij cadde projesini hayata geçirecek. Gerekli önlemler alındı. Birkaç gün öncesinde de trafiğe kapatılacağının duyurusunu yapmıştık. Okulların da ara tatile girmesiyle projede ilk kazma vuruldu ve altyapı çalışmalarımıza hızlı bir şekilde start verildi. Sağlıklı altyapısı ile modern görünümlü bir cadde olacak. Şehzadeler Belediyesi iş birliği ile ayrıca Alçıtepe ve Erler Caddesi, İbrahim Gökçen, Çarşı ve Atatürk Bulvarlarında yapacağımız altyapı ve Büyükşehir Belediyemizin prestij cadde düzenlemeleri için de hazırlıklar sürüyor. Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi.