Avni Gemicioğlu Caddesi’nde altyapı çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçe merkezinde yer alan ve ulaşım açısından önemli bir konumda bulunan Avni Gemicioğlu Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 3 milyon TL bedelli altyapı işi tamamlandığında Manisa Büyükşehir Belediyesi prestij cadde çalışmalarına başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ilçe merkezinde yer alan ve kafeler ile yaşam alanlarının bulunduğu Avni Gemicioğlu Caddesi’nde prestij cadde projesini hayata geçirecek. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ise geçtiğimiz hafta prestij cadde projesi öncesinde caddede 3 milyon TL bedele sahip 1150 metre içme suyu ve 585 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başladı. Çalışmaların yüzde 70’i tamamlandı. MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay da içme suyu ve yağmur suyu hattı imalat işlerini yerinde inceledi. Genel Müdür Aslay’a Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve yetkili personel de eşlik etti.

MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün liderliğinde alt ve üstyapı dönüşümlerine idare olarak yeni yatırımlarla devam ediyoruz. Şehzadeler ilçe merkezimizin ulaşım ve sosyal hayat bakımından önemli bir konumunda olan Avni Gemicioğlu Caddesi’nde ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde altyapı imalat işlerine başladı. Çalışmalarımızın yüzde 70’i tamamlandı. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik önlemlerini daha da artırdık. 3 milyon TL bedelli 1150 metre içme suyu ve 585 metre yağmur suyu hattı döşenecek. İdaremizin buradaki altyapı işinden sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde projesi hayata geçirilecek. Sağlıklı altyapısı ile modern görünümü ile daha yaşanılabilir bir cadde olacak. Ayrıca Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile Alçıtepe ve Erler Caddesi, İbrahim Gökçen, Çarşı ve Atatürk Bulvarları ve yapacağımız altyapı ve Büyükşehir Belediyemizin prestij cadde düzenlemeleri için de hazırlıklar sürüyor. Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi.