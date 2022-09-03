Atlı milis kuvvetleri 100 yıl önceyi yaşattı

Manisa’nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törende, 100 yıl önce olduğu gibi atlı milis kuvvetlerinin temsili olarak ilçeye girişi canlandırıldı.

Kurtuluş günü etkinliklerinde Selendi Hükümet Konağı önünde yapılan kutlama programı kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş, halkın ve protokolün bayramını kutladı.

Törende 100 yıl önce olduğu gibi atlı süvari milis kuvvetleri temsili olarak ilçeye giriş yaptı. İlçe Kaymakam Halil İbrahim Okumuş’a Türk bayrağını teslim eden atlı milis kuvvetleri tören alanında bulunanlardan büyük alkış aldı.

Günün önemini belirten bir konuşma yapan Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın en önemli savaşı olan ve 26 Ağustos 1922’de başlayan, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzla birlikte İzmir’e yürüyen Türk ordusunun 3 Eylül’de Selendi’mize ulaşmasıyla ilçemiz düşman işgalinden kurtarılmıştır. Gururunu yaşadığımız bu mücadelenin zaferini kutlarken, ülkemizin ve şehrimizin aynı ruhu aynı heyecanı taşıdığını hissetmek bizler için gurur vericidir." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Selendili yerel sanatçıların çalıp söylediği yöresel türküler eşliğinde efeler yöresel oyunları oynadı. Programa misafir olarak katılan Selendi’nin kardeş şehri olan Trabzon Şalpazarı Belediyesi folklor ekipleri Belediye Başkanı Refik Kurukız ile birlikte horon tepti. Selendi Cirit takımları, Avcılar ve Atıcılar derneğinin geçişi sonrası Turgutlu mehter takımının gösterisinin ardından mehteran eşliğinde halkın şükran duygularının ilçe jandarma komutanlığına iletilmesiyle birlikte Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok’a Türk bayrağını teslim ederken, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş ise çiçek takdim etti.

Etkinlikler devam etti

Kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde, Selendi Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 12 ihtiyaç sahibi çocuğun aileleri ziyaret edilerek her birine altın hediye edildi. Şehitler için merkez yeni camide mevlidi şerif okunmasının ardından şehit mezarları ziyaret edilerek dualar edildi. İlçede düzenlenen, trap atışları ve Vali Muzaffer Cirit Sahasında gerçekleştirilen cirit gösterisi ile gündüz programı sona erdi.

Programlara, Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammed Tok, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.