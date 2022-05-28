Atıcılar, Mesir Kupası için mücadele ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Mesir Kupası müsabakaları büyük heyecana sahne oluyor. 200’ün üzerinde sporcu Trap ve Skeet kategorilerinde madalya için mücadele ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda bu yıl 12’nci kez Trap - Skeet Mesir Kupası müsabakaları gerçekleştiriliyor. 1928 yılında kurulan Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü’nün destekleriyle düzenlenen Mesir Kupası Atışları, Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde 200’ün üzerindeki sporcunun katılımıyla devam ediyor. Şehzadeler ilçesinde Vali Parkı Atış Poligonunda gerçekleştirilen müsabakaları Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palabıyık da takip etti.

Başkan Çolakoğlu Mesir Kupasını değerlendirdi

Mesir Kupası Şehzadeler ayağında sporcuların yanında olan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, mesir kupası yarışlarını anlatarak; atıcılık sporuyla ilgili detayları paylaştı. Çolakoğlu, Mesir Kupası’nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Palabıyık, Mesir Kupası’nın tarihinden bahsetti

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palabıyık da Mesir Kupasının tarihinden bahsetti. Manisa’da 2010 yılından beri Mesir Kupasını düzenlediklerini belirten Palabıyık; İzmir, Bursa, Eskişehir, Konya ve Manisa olmak üzere birçok ilden atıcılık sporcusu Manisa’da düzenlenen Mesir Kupası yarışlarına katıldığını ifade etti. Mesir Kupası’nı uluslararası boyuta taşımak istediklerini belirten Palabıyık, “Avcılık ve Atıcılık Federasyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize hep destek oldular. Birçok ilden yarışmacılar geldi. Mesir Kupasını çeşitlendirdik. Şehzadeler de skeet atıyoruz, Salihli’de trap atılıyor. 200’ün üzerinde sporcu ve hakemi Manisa’da ağırlıyoruz” dedi. Manisa Mesir Kupası’nda dereceye giren sporcular 29 Mayıs Pazar günü düzenlenen törenle ödüllerini alacak.