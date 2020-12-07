Atatürk Mahallesi yeni bir parka kavuşuyor

Yunusemre Belediyesi Atatürk Mahallesi’ne yeni bir park kazandırıyor. Mahalle muhtarlığı yanındaki bin 200 metrekare alanda kurulan parkta peyzaj düzenlemeleri devam ederken yeni parkın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki parklara bir yenisini daha ekliyor. Atatürk Mahallesi’nde yapılacak parkın yapımı son hızla devam ediyor. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Atatürk Mahallemizde bin 200 metrekarelik alana çocuk oyun grubu, yürüyüş yolu, oturma alanları ve yeşil alanların olduğu bir park yapıyoruz. Parkımızın yapımı devam ediyor. İnşallah kısa sürede de tamamlayacağız. Vatandaşımızın rahat nefes alabileceği alanları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi. Mahallelerine yeni bir park kazandırılmasının mahalle halkını mutlu ettiğini belirten Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç da çalışmadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı: “Parkımızın yapımına büyük bir hızla devam ediliyor. Belediyemiz kaldırım ve yol tamiratlarına da devam ediyor. Mahalle halkım adına bu çalışmalarda emeği olan Sayın Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, ve ekibine teşekkür ediyorum.”