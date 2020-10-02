banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Divan-ı Ali nedir?
Divan-ı Ali nedir?
Trump ve eşinin Covid pozitif çıkması piyasaları salladı
Trump ve eşinin Covid pozitif çıkması piyasaları salladı
Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı

Atatürk Kültür Merkezi kursiyerleri hayallerini gerçekleştirdi

TURGUTLU BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) KURSİYERLERİ HAYALLERİNDEKİ LİSE VE ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİ.

MANİSA 02.10.2020, 14:03
2
Atatürk Kültür Merkezi kursiyerleri hayallerini gerçekleştirdi

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) kursiyerleri hayallerindeki lise ve üniversitelere yerleşti.

Turgutlu’da yaşayan vatandaşların kültür, sanat ve sosyal alanlardaki kurslara katılımlarının sağlanması amacıyla açılan Atatürk Kültür Merkezinde resim alanında eğitim gören genç kursiyeler hayallerindeki güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerine yerleşti. Atatürk Kültür Merkezi ile Turgutlu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursta Mürüvet Sarı tarafından eğitim alan gençler hedefleri doğrultusunda istedikleri güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerinin öğrencileri olarak eğitim hayatlarına devam edecekler.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açtığımız resim kursunda dört genç kursiyerimiz hayalini kurdukları okullarda eğitim hayatlarına devam edecekler. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirme noktasında önemli emekleri bulunan eğitmenimiz Mürüvet Sarı’ya teşekkür ediyor, genç kursiyerlerimize eğitim yaşamlarının geri kalanında başarılar diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 05:30
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1