Atatürk Kent Park’ta spor etkinliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi, Atatürk Kent Park’ta açık hava spor etkinliği düzenlemeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşam için spor yapmalarına katkı sağlamak amacıyla açık hava spor etkinliği düzenlemeye başladı. Atatürk Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen ve 7 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayan etkinliğe, Manisalılar ilk günden büyük ilgi gösterdi. Atatürk Kent Parkı’nın ev sahipliği yaptığı açık hava spor etkinliğinde, uzman antrenör gözetiminde katılımcılar, spor yapmanın mutluluğunu yaşadı. Hafta içi her gün yapılacak olan spor etkinliklerinde Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri bokwa; Çarşamba ve Cuma günleri ise zumba yapılacağı belirtildi. Yaklaşık 40 dakika süren spor aktivitesine katılan Manisalılar, kendilerini düşünen Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.