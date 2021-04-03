Atatürk Kent Park’ta Covid-19 denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Yunusemre Kaymakamlığının oluşturduğu denetim komisyonu işbirliğinde halkın yoğun olarak kullandığı Atatürk Kent Parkı’nda denetim gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı denetimler sürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Yunusemre Kaymakamlığının oluşturduğu denetim komisyon işbirliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Atatürk Kent Parkı’nda denetim gerçekleştirildi. Denetime Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, Denetim Komisyonunda yer alan Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Vatandaşların HES kodu sorgulamasının ardından içeriye alındığı Atatürk Kent Park’ında yapılan denetimde, sosyal mesafe ve maske kontrolleri yapıldı. Ayrıca vatandaşların koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kurallara uyulmaları noktasında sesli anonslar yapıldı. Koronavirüs önlemleri doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.