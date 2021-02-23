Asılsız ihbarda bulunan kişiler cezadan kaçamadı

Yıllık çalışmaların ve 2020 yılı istatistiki verilerinin değerlendirildiği Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. 2020 yılında yapılan çağrılardan ortalama yüzde 57’sinin asılsız çıktığı belirtilen toplantıda, 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 57 kişiye toplamda 22 bin 388 TL idari para cezası verildiği açıklandı.

112 Acil Çağrı Merkezinin yıllık çalışmalarının ve 2020 yılı istatistiki verilerinin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun devamının sağlanmasına ilişkin yapılacak çalışmalar da görüşüldü. Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ali Dedeler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin istatistiklerini içeren bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

2020 yılında 1 milyon 997 bin 309 acil çağrı

Toplantıda, 2020 yılında Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrı sayısının 1 milyon 997 bin 309 olduğu, 833 bin 679’unun yaklaşık yüzde 42’sinin ilgili kurumlara aktarılarak vaka koordinasyonunun sağlandığı belirtildi. Kurumlara aktarılan çağrılardan Jandarma 51 bin 653, itfaiye 21 bin 757, AFAD 929, orman 4 bin 283, sağlık 233 bin 517, emniyet 297 bin 968 olduğu ifade edildi. Ayrıca 22 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında VEFA Sosyal Destek Gruplarına 107 bin 40 talep ulaştığı ve taleplerin ilgili birimlere yönlendirildiği belirtildi.

Toplantıda, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 21.08.2020 tarihi itibariyle kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine gelen toplam 5 bin 66 ihbarın Acil Çağrı Merkezi tarafından alınıp, denetim ekiplerine ulaştırıldığı bilgisi de verildi.

Asılsız ihbarda bulunan 57 kişiye ceza

2020 yılı istatistiki verilerinin görüşüldüğü koordinasyon toplantısında, 2020 yılında yapılan çağrılardan ortalama yüzde 57 sinin asılsız çağrı olduğu, 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 57 kişiye toplamda 22 bin 388 TL idari para cezası verildiği açıklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ali Dedeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fikret Hüryaşar, Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Cüneyt Bingöl ve ilgililer katıldı.