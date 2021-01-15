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Asılsız cinayet ihbarı ortalığı karıştırdı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde cinayet ihbarında bulunan bir şahıs polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Asılsız ihbarda bulunan şahıs gözaltına alındı.
MANİSA 15.01.2021, 20:39
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde cinayet ihbarında bulunan bir şahıs polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Asılsız ihbarda bulunan şahıs gözaltına alındı.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İstasyonaltı Mahallesi TOKİ evlerinde bir cinayet ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. TOKİ evlerinde kapsamlı bir arama yapan polis ekipleri ihbarın yapıldığı evi buldu. Cinayet ihbarı veren şahsa ulaşan polisler durumun normal olduğunu tespit etti. Polis ve sağlık ekipleri meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan K.Y. gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem yapmak için karakola götürüldü.
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