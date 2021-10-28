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Asfalt özlemleri 27 yıl sonra sona erdi

Soma ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Söğütçük Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların 27 yıllık asfalt özlemine Manisa Büyükşehir Belediyesi son verdi. 27 yıl sonra mahallelerinde yapılan asfalt sevincini paylaşan Söğütçük Mahalle Muhtarı Ali Kandemir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

MANİSA 28.10.2021, 11:55
Asfalt özlemleri 27 yıl sonra sona erdi

Soma ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Söğütçük Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların 27 yıllık asfalt özlemine Manisa Büyükşehir Belediyesi son verdi. 27 yıl sonra mahallelerinde yapılan asfalt sevincini paylaşan Söğütçük Mahalle Muhtarı Ali Kandemir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek vatandaşları modern yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’nın Söğütçük Mahallesi’nde 27 yıldır unutulmuş olan yolunda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever, Söğütçük Mahalle Muhtarı Ali Kandemir ve Koyundere Mahalle Muhtarı İsmail Güneş ile birlikte inceledi. Mevcut güzergâhta, 12 kilometrelik asfalt çalışması yapıldığını belirten Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever, “27 yıldır bu köyde asfaltla ilgili bir çalışma yapılmamış. 12 kilometrelik bir yol çalışması yaptık. Hem köy halkı, hem de bizler Cengiz başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Özlem sona erdi”

27 yıllık asfalt özlemlerinin sona erdiğini dile getiren Söğütçük Mahalle Muhtarı Ali Kandemir ve Koyundere Mahalle Muhtarı İsmail Güneş memnuniyetini paylaştı.

Söğütçük Mahalle Muhtarı Ali Kandemir, "Başta başkanım Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Yolumuzda çalışmalar yapılsa da, 27 yıl sonra ilk defa asfalt atıldı." derken, Koyundere Mahalle Muhtarı İsmail Güneş de, "Yol çalışmasından memnununuz. Çok güzel oldu." dedi.

“Manisa’nın 17 ilçesinde asfalt çalışması”

İl genelinde, yıllardır yapılmayan ve bakımsız görünümde olan yollarda ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştığına dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Güzel Manisa’mızın güzel ilçesi Soma’dayız. 24 Haziran’da başladığımız asfalt sezonunda artık son günleri yaşıyoruz. Sayın başkanımız Cengiz Ergün’ün destekleriyle 1200 kilometre gibi rekor sayılabilecek hedefimiz vardı. Şuanda bu hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa’da, 17 ilçemizde ayak basmadığımız yer kalmadı. 4 şantiyemiz, 260 aracımız ile çok güçlü bir belediyeyiz. Bu anlamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanımız Kurtuluş Kuruçay’dan, şube müdürlerimizden, şantiye şeflerimizden ve personellerimizden Allah razı olsun. Sayın Başkanımızın talimatlandırdığı 1200 kilometrelik hedefi yakalamanın mutluluğu içindeyiz. Sağ olsunlar, vatandaşlarımız ziyaretlerimizde de bizlere mutluluklarını dile getirdi. Bizim, en büyük sevinç kaynağımız bu. Vatandaşlarımız, yolların yıllardır yapılmadıklarını belirttiklerinde bu çalışmaların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyorum. Ben ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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