Aşçılık kursunda yemek yapmanın püf noktalarını öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında hanımlara aşçılık kursu veriliyor. Kursu tamamlayan hanımlar, aldıkları sertifika ile işyeri açabilecek.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda aşçılık eğitimi veriliyor. Oldukça verimli geçen kursları tamamlayan hanımlar alacakları sertifika ile işyeri açabilecek. Kursa ilişkin bilgi veren Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmeni Nazan Ercan 2.5 aylık eğitimin ardından kursiyerlerin sertifika alacaklarını söyledi. Ercan açıklamasında, “Kursiyerleri besin ögeleri ve besin gruplarına dikkate alarak gıda ve ekipmanlara dikkat etmeleri, gıdaların istenilen kıvam renk ve lezzete uygun çeşitli teknikler kullanılarak pişirilmesi gibi birçok konuda bilgilendiriyoruz. Eğitim sonunda kursiyerler alacakları sertifikalar ile iş yerleri açabilecek” dedi. Kursiyerlerden Aylin Dönmez kursta çok şey öğrendiğini dile getirerek, “Ev ekonomime katkı sağlamak amacıyla kursa geldim. Burada bilmediğim tarifleri de öğreniyorum. Benim için iyi bir tecrübe oldu” diye konuştu. Fatma Beylik de düşüncelerini şu sözlerle anlattı: “İşe girmek istiyorum belge istiyorlar. Burada açılan kursa geldim çok memnunum. Bir sorun yok. Bizlere yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim.”